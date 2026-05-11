Ciro Romano torna sul ring nel casertano
Un giovane pugile di Castel Volturno tornerà a combattere sul ring nel casertano. Ciro Romano, appartenente al Foglia Boxing Team, ha 22 anni e ha già disputato cinque incontri da professionista, vincendone quattro. L'appuntamento rappresenta il suo ritorno alle competizioni dopo un periodo di pausa. La sua carriera si è sviluppata rapidamente, e ora si prepara a un nuovo match ufficiale.
Attesissimo ritorno sul ring per il giovane pugile professionista di Castel Volturno Ciro Romano, del Foglia Boxing Team, che a soli 22 anni vanta già cinque incontri da pro con quattro successi. Il ritorno nel casertano avverà nel corso della riunione in programma venerdì 15 maggio al Pala.🔗 Leggi su Casertanews.it
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