luca cecchetti torna sul ring con pure

Dopo due anni di inattività, il pugile Luca Cecchetti si prepara a tornare in palestra e a salire sul ring. La sua ripresa avviene in occasione di un incontro con Nabil Tassa, che detiene attualmente il titolo di campione italiano FIGHT1. L’evento rappresenta il ritorno ufficiale per Cecchetti, che si confronta con uno sfidante di rilievo nel panorama nazionale.

A due anni dallo stop di Cecchetti, è giunto il momento di rimettere i guantoni e salire in pedana per affrontare Nabil Tassa, attuale campione italiano FIGHT1. Luca Cecchetti ha deciso di tornare sul ring per sfidare uno degli esponenti più in crescita nella Kickboxing in un evento nuovo nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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