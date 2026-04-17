Un pezzo di un sarcofago romano incastonato nel muro di un ristorante nel Casertano | scatta il sequestro

I carabinieri hanno trovato un frammento di sarcofago romano incastonato nel muro di un ristorante nel comune di Pietravairano, in provincia di Caserta. Il reperto archeologico è stato sottoposto a sequestro, e il proprietario del locale è stato denunciato alle autorità competenti. La scoperta è avvenuta durante un’ispezione nel locale, che ha portato all’identificazione del manufatto di epoca romana.

La scoperta è stata eseguita dai carabinieri in un ristorante di Pietravairano, nella provincia di Caserta: il prezioso reperto archeologico è stato sequestrato, mentre il titolare del ristorante è stato denunciato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Gli abiti usati al Nord Italia smaltiti illegalmente nel capannone casertano: scatta il sequestro Mugnano, maxi sequestro da 2 milioni nel settore alcolici: sotto chiave anche azienda nel casertanoLa Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un sequestro da oltre 2 milioni di euro nei confronti di due aziende operanti nel settore degli alcolici,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Una scia luminosa illumina l'alba nel casertano: ecco le prime ipotesi; La Reggia di Caserta è una macchina in corsa. Intervista alla direttrice uscente; Lo stretto di Hormuz e gli shock energetici globali un report della Fondazione Metes; Scia luminosa illumina l'alba: sono i detriti di un razzo cinese | VIDEO. E' successo a San Felice a Cancello nel casertano #SanFeliceaCancello facebook L’onestà come misura del successo. Per Bernardo Casertano, il lavoro dell’attore è un mestiere come un altro, se vissuto con onestà e umiltà. "Noi non salviamo vite, dobbiamo cambiare prospettiva. È un passo falso pensare di essere speciali". x.com