Circa Stellam a Palmanova | Fantin e Trombetta dominano la terza tappa del Trofeo Friuli
A Palmanova si è svolta la terza tappa del Trofeo Friuli, una manifestazione di atletica che ha attirato numerosi atleti della regione. Durante l'evento, Fantin e Trombetta hanno conquistato le vittorie nelle rispettive categorie, dominando le competizioni. La città, nota per la sua storica fortezza, si è trasformata in un palcoscenico sportivo per questa giornata dedicata alla corsa e alle sfide atletiche.
La città stellata di Palmanova è diventata il cuore pulsante dell'atletica provinciale con la disputa del Circa Stellam. La manifestazione organizzata con cura dalla Jalmicco Corse ha richiamato al nastro di partenza una folta schiera di corridori pronti a sfidarsi lungo un percorso di 5.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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