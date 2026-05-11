Circa Stellam a Palmanova | Fantin e Trombetta dominano la terza tappa del Trofeo Friuli

A Palmanova si è svolta la terza tappa del Trofeo Friuli, una manifestazione di atletica che ha attirato numerosi atleti della regione. Durante l'evento, Fantin e Trombetta hanno conquistato le vittorie nelle rispettive categorie, dominando le competizioni. La città, nota per la sua storica fortezza, si è trasformata in un palcoscenico sportivo per questa giornata dedicata alla corsa e alle sfide atletiche.

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