Trofeo Friuli record di partecipazione | 368 runner alla tappa frazione k a Feletto Umberto
Record di partecipazione per il Trofeo Friuli: la seconda tappa, la “Frazione K” di Feletto Umberto, ha fatto registrare 368 atleti al traguardo, il dato più alto del circuito. La gara podistica di 10 chilometri, organizzata dalla Keep Moving con il supporto di CiviBank, conferma così il trend.🔗 Leggi su Udinetoday.it
“Tra Oriente e Occidente” con Ramin Bahrami e Ferruccio De Bortoli. 30 gennaio al Teatro Paolo Maurensig di Feletto UmbertoEntra sempre più nel vivo il calendario musicale della stagione 2025/2026 della Fondazione Luigi Bon.