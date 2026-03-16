All’evento degli Oscar 2026, Autumn Durald Arkapaw ha vinto il premio per la Miglior Fotografia con il film Sinners – I Peccatori. La sua vittoria rappresenta un momento storico, poiché è la prima donna a ricevere questo riconoscimento nella categoria. La premiazione si è svolta durante la cerimonia ufficiale, attirando l’attenzione di pubblico e media.

La vittoria di Autumn Durald Arkapaw per la Miglior Fotografia nel film Sinners – I Peccatori ha ufficialmente riscritto le leggi di Hollywood. Per quasi un secolo, questa categoria è rimasta l’unico “ fortino ” tecnico a non aver mai premiato una donna, ma stanotte il tabù è svanito davanti alla potenza visiva delle immagini catturate in 65mm. La Arkapaw non è solo la prima donna in assoluto a sollevare l’ambita statuetta dorata per la fotografia, ma ha saputo trasformare una delle categorie più conservative dell’Academy in un simbolo di progresso e modernità. Il traguardo raggiunto stanotte assume un significato ancora più profondo se si guarda alle origini della direttrice della fotografia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Oscar 2026: Autumn Durald Arkapaw fa la storia, è la prima donna a vincere per la Miglior Fotografia

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