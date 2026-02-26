Leonardo anno di crescita record Cingolani | Raggiunti gli obiettivi

Aumentano gli ordini (+13,5%), i ricavi (+9,8%) e l’Ebita, pari a 1.752 milioni di euro, sopra le attese del Gruppo e in linea con il percorso di crescita sostenibile previsto dal piano industriale. "I risultati preliminari del 2025 evidenziano un sensibile aumento di tutti gli indicatori economico-finanziari, oltre a una significativa riduzione dell’indebitamento netto di Gruppo", precisa Roberto Cingolani, ad e direttore generale di Leonardo. "Grazie ai target raggiunti – continua – abbiamo superato le sfidanti guidance già incrementate nel corso dell’anno. È il compimento di un virtuoso percorso iniziato tre anni fa, durante il quale abbiamo coniugato a una chiara visione strategica una efficiente esecuzione nei processi per la piena realizzazione della Leonardo “one company“". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

