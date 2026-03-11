Tutela degli animali Pierre Luigi Trovatello denuncia minacce e intimidazioni

Nel Salento, chi si impegna nella tutela degli animali e nella difesa della legalità ha denunciato di aver ricevuto minacce e atti di intimidazione. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra chi lavora per proteggere gli animali e chi si oppone alle attività di tutela. La denuncia è stata presentata ufficialmente alle autorità competenti.

LECCE – Un clima di pesante intimidazione avvolge chi, in prima linea, si occupa di legalità e tutela degli animali nel Salento. Pierre Luigi Trovatello, componente della Commissione per la prevenzione del randagismo della Regione Puglia e referente per le associazioni dell’area Sud (Province di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati “Un appello per un capodanno senza botti a tutela degli animali”Arezzo, 29 dicembre 225 – “Un appello per un capodanno senza botti a tutela degli animali”. Reati ambientali (in aumento) e tutela degli animali, l'impegno della Carabinieri forestali sul territorioLa difesa dell’ambiente non è solo una questione di numeri o sanzioni, ma una presenza costante sul territorio, fatta di controlli quotidiani,... Approfondimenti e contenuti su Pierre Luigi Trovatello Temi più discussi: Accusa un malore, i soccorritori entrano in casa e trovano 23 cani in condizioni critiche; Manduria. Stop al trasferimento dei 53 cani: volontari festeggiano Ha vinto la legalità. Video; LEUCA, INTERVENGONO I SANITARI DEL 118 PER UN MALORE E SCOPRONO IN CASA VENTITRE’ CANI IN GRAVI CONDIZIONI; Malore in casa: scoperti 23 cani in gravi condizioni igieniche a Capo di Leuca. Tutela degli animali, Pierre Luigi Trovatello denuncia minacce e intimidazioniIl componente della Commissione regionale per la prevenzione del randagismo denuncia tre gravi episodi. Non mi fermo, l’attività di polizia giudiziaria si intensificherà sotto il coordinamento della ... lecceprima.it Minacce e intimidazioni contro il commissario regionale anti-randagismo Pierre Luigi Trovatello: Ho denunciato tuttoMinacce, intimidazioni e tentativi di pressione per fermare l’attività di contrasto al randagismo. È quanto denuncia il dottor Pierre Luigi Trovatello, ... corrieresalentino.it