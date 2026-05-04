Flotilla la denuncia | In atto sorveglianza e intimidazioni preoccupati per incolumità partecipanti

La Global Sumud Flotilla ha riferito di aver ricevuto messaggi che indicano l’attività di sorveglianza e di intimidazione nei loro confronti. La missione ha espresso preoccupazione per l’incolumità dei partecipanti, denunciando comportamenti che sembrano mirati a ostacolare le loro operazioni. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dei messaggi né sui soggetti coinvolti in queste azioni.

(Adnkronos) – La Global Sumud Flotilla ha ricevuto “preoccupanti messaggi” dalla missione che confermano che la flotta della Freedom Flotilla Coalition, attualmente al largo della Grecia per unirsi alla GSF in una missione congiunta verso Gaza, “è sottoposta a sorveglianza militare attiva e intimidazioni”. Alle 19:27 (orario palestinese), ricostruisce la Global Sumud Flotilla in una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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