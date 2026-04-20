Assisi svelati i vincitori del Premio Carlo Lampone 2026 | scuole protagoniste del Calendimaggio

Ad Assisi sono stati annunciati i vincitori della 31ª edizione del Premio Carlo Lampone, un concorso promosso dall’Ente Calendimaggio. La competizione coinvolge studenti delle scuole locali, con l’obiettivo di preservare e trasmettere i valori culturali e sociali della tradizionale festa cittadina. La cerimonia si è svolta in occasione della celebrazione annuale, evidenziando il ruolo delle scuole nel mantenere viva questa tradizione.

Sono stati annunciati ad Assisi i vincitori della 31ª edizione del Premio Carlo Lampone, il concorso promosso dall’Ente Calendimaggio e dedicato agli studenti del territorio per tramandare i valori culturali e sociali della storica festa cittadina. L’edizione 2026 segna anche un’importante apertura: per la prima volta la partecipazione è stata estesa alle scuole dei comuni di Valfabbrica, Cannara, Bettona e Bastia, oltre agli elaborati autonomi. Tra i premiati figurano le sezioni A, B e C della scuola “Rinascita”, la scuola dell’infanzia “Il Piccolo Principe” di Passaggio di Bettona (Istituto comprensivo Torgiano-Bettona), l’Istituto Comprensivo Assisi 1 con “Brigata gioiosa”, le classi II A e II B e il plesso ciechi classe B.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Assisi, svelati i vincitori del Premio Carlo Lampone 2026: scuole protagoniste del Calendimaggio Notizie correlate Leggi anche: Assisi verso il Calendimaggio. Progetti e novità per le scuole: "Lavoriamo sull’identità" I vincitori del Premio Carlo MazzacuratiPREMIO CARLO MAZZACURATI I VINCITORI DELLA TERZA EDIZIONE “MIGLIOR PERSONAGGIO”: Gela, personaggio interpretato da Aurora Quattrocchi nel film Gioia...