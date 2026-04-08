Torna il Green game | tre scuole del Chietino brillano in finale

Il Green game 2026 si è svolto il 31 marzo al PalaTiziano a Roma, con le scuole del Chietino protagoniste della finale nazionale. Tre istituti della zona si sono distinti, arrivando a competere tra le migliori realtà del paese. La manifestazione ha visto studenti e docenti impegnati in attività legate alla sostenibilità e all’ecologia, valorizzando il lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico.

Le scuole del Chietino sono state tra le realtà più brillanti della finale nazionale del Green game 2026, che si è svolta al PalaTiziano a Roma, lo scorso 31 marzo.Oltre 3mila studenti sono arrivati da ogni parte di Italia per partecipare al grande laboratorio della sostenibilità, dove a vincere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Le scuole si sfidano a colpi di riciclo e sostenibilità ambientale, il Garibaldi-Da Vinci vola in finale del 'Green Game'A conquistare il pass per la finale nazionale è stata la classe 2^I Cc dell’It Garibaldi-Da Vinci, che rappresenterà la provincia di Forlì e Cesena... Temi più discussi: Green Game, a Roma la difesa dell'ambiente incontra gli studenti; L'istituto Nervi di Novara alla finale nazionale del Green Game; Due scuole di Corleone e Bisacquino tra le realtà più brillanti della finale nazionale del Green game 2026; Campioni di sostenibilità: l’ISIS Valceresio di Bisuschio primo al Green Game nazionale. Torna il Green game: tre scuole del Chietino brillano in finaleLe scuole del Chietino sono state tra le realtà più brillanti della finale nazionale del Green game 2026, che si è svolta al PalaTiziano a Roma, lo scorso 31 marzo ... chietitoday.it Green Game 2026: il Liceo Classico-Scientifico Euclide di Cagliari nella top-ten nazionale!Quiz serrati, entusiasmo alle stelle e una platea di 3000 studenti arrivati da tutta Italia: la Finale Nazionale del Green ... sardegnareporter.it Cirò Marina, torna il raduno off road tra adrenalina e territorio: Il rombo dei motori è pronto a risvegliare l’entusiasmo degli appassionati di fuoristrada. Nel weekend dell’11 e 12 aprile 2026, Cirò Marina ospiterà la seconda edizione del raduno organizzato... - facebook.com facebook Dal 20 aprile torna “A Mente Libera”, il progetto di Roma Capitale per contrastare il disagio giovanile e promuovere il benessere psicologico nella fascia di età 18-30 anni: incontri di ascolto e orientamento "one to one" gratuiti e anonimi. Info ow.ly/QCxU5 x.com