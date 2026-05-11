Cinema Estivo di Modena gestione confermata all' associazione per il prossimo triennio

Il Comune di Modena ha comunicato che l'associazione continuerà a gestire il Cinema Estivo per i prossimi tre anni. La decisione riguarda il progetto culturale che si svolge nello storico cinema all'aperto della città. La conferma della gestione è stata resa pubblica attraverso un annuncio ufficiale del Comune. L'assegnazione riguarda l'organizzazione e la cura delle attività cinematografiche previste nel periodo estivo.

Il Comune di Modena ha ufficializzato l'assegnazione del progetto culturale presso lo storico Cinema Estivo. Il Settore Cultura, Promozione della Città e Centro Storico ha affidato la gestione degli spazi all'Associazione Supercinemaestivo APS, in continuità con il passato. L'associazione si è.🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cinema estivo, pubblicato il bando per la gestione triennaleIl Comune pubblica un avviso pubblico per la selezione del progetto culturale che gestirà il Cinema Estivo per il triennio 2026–2029.

Cinema Estivo, pubblicato il bando per la gestione triennale 2026-2029Progetti entro il 13 aprile per la gestione dell’arena di piazza Panini con cinema di qualità e collaborazioni culturali Il Comune di Modena pubblica...

Argomenti più discussi: Il pluripremiato film israelo-palestinese torna a Bologna; Forte (M5S) rilancia la cultura diffusa a Salerno: Teatro Ghirelli aperto e cineforum itinerante nei quartieri; Criticità lungo la ferrovia Porrettana, riparte il confronto dopo anni di stallo; Matilda De Angelis, David e polemiche: Stiamo vivendo un impoverimento culturale.

Cinema estivo, pubblicato il bando per la gestione triennaleIl Comune pubblica un avviso pubblico per la selezione del progetto culturale che gestirà il Cinema Estivo per il triennio 2026–2029. L’iniziativa è rivolta ai soggetti del Terzo settore con ... ilrestodelcarlino.it