Cinema Estivo pubblicato il bando per la gestione triennale 2026-2029

Il Comune di Modena ha pubblicato un avviso pubblico per la gestione triennale del Cinema Estivo, che coprirà il periodo dal 2026 al 2029. La selezione riguarda il progetto culturale incaricato di organizzare e coordinare le attività legate alla programmazione estiva di cinema all'aperto. La procedura rimane aperta a enti e associazioni interessate a partecipare.

Progetti entro il 13 aprile per la gestione dell’arena di piazza Panini con cinema di qualità e collaborazioni culturali Il Comune di Modena pubblica un avviso pubblico per la selezione del progetto culturale che gestirà il Cinema Estivo per il triennio 2026–2029. L'iniziativa, promossa dal Settore Cultura, Promozione della Città e Centro Storico, è rivolta ai soggetti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale con esperienza nella gestione di spazi cinematografici o nella programmazione audiovisiva, e punta a individuare una proposta capace di valorizzare l’arena all’aperto come luogo di cultura e di incontro per la città durante i mesi estivi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

