Serate di cinema muto sul grande schermo La madre

Prosegue a Cinemazero il ciclo Serate di Cinema muto, lo storico appuntamento dedicato ai capolavori centenari della settima arte, realizzato in collaborazione con Cineteca del Friuli e le Giornate del Cinema Muto. Un’occasione preziosa per riscoprire sul grande schermo opere fondamentali della storia del cinema, restituite nella loro complessità artistica e filologica. Secondo titolo in programma, martedì 24 febbraio alle 20.45, “La madre”, film del 1926 diretto da Vsevolod Pudovkin e tratto dal romanzo di Maksim Gor'kij, film che segna simbolicamente l’inizio del realismo socialista nel cinema sovietico. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

