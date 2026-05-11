Dal 2025, in Cina sarà obbligatorio applicare etichette sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale. La misura prevede l’uso di un watermark digitale invisibile per identificare i contenuti sintetici. Questa norma si distingue dall’AI Act europeo, adottando un metodo tecnico diverso per garantire la trasparenza. La decisione mira a contrastare la diffusione di contenuti falsi o manipolati, con l’obiettivo di regolare l’utilizzo dell’IA nel paese.

? Punti chiave Come funzionerà il watermark digitale invisibile nei contenuti sintetici?. Perché l'approccio tecnico cinese differisce dall'AI Act europeo?. Chi dovrà dimostrare le proprie competenze per pubblicare contenuti online?. Quanto costerà alle piattaforme non rispettare le nuove regole cinesi?.? In Breve Etichette visibili e watermark digitali GB 45438-2025 obbligatori dal 1 settembre 2025.. Sanzioni fino a 100.000 yuan per chi viola le norme sulla creazione contenuti.. Obbligo certificazioni professionali per influencer su finanza, medicina e diritto da ottobre 2025.. Piattaforme WeChat e Douyin già aggiornate per applicare etichette automatiche ai contenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, stop ai falsi: dal 2025 etichette obbligatorie per l’IA

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