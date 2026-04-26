Etichette alimentari | l’Europa blocca i falsi miti del marketing

L’Unione europea sta valutando una revisione delle norme che regolano i claim nutrizionali presenti sulle etichette alimentari. La discussione si concentra sulle regole attuali e sulla possibile modifica delle linee guida per garantire una maggiore chiarezza e trasparenza per i consumatori. La proposta mira a contrastare eventuali pratiche di marketing ingannevoli e a migliorare l’informazione fornita sui prodotti alimentari. La decisione finale potrebbe influenzare le future etichette dei prodotti venduti nel mercato comunitario.

? Cosa sapere Bruxelles discute la revisione delle norme europee sui claim nutrizionali su etichette alimentari.. Nuovi criteri mirano a limitare l'uso di termini come light o senza zucchero.. A Bruxelles si discute ora della revisione delle norme sull’etichettatura nutrizionale per impedire che termini come light, senza zucchero o arricchito influenzino in modo distorto le scelte dei consumatori durante la spesa quotidiana. L’apertura di questo dossier normativo nelle istituzioni europee nasce dalla necessità di stabilire criteri più rigorosi e trasparenti. L’obiettivo è definire con precisione quali prodotti possano effettivamente vantare determinati claim salutistici sulle confezioni, evitando che parole apparentemente neutre diventino strumenti di condizionamento psicologico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Etichette alimentari: l’Europa blocca i falsi miti del marketing Notizie correlate Disturbi alimentari e falsi miti sulle diete, la Croce Rossa incontra 210 studentiLa Spezia, 12 marzo 2026 – Parlare di alimentazione significa parlare di salute, benessere e consapevolezza. Leggi anche: Attacchi ai centri antiviolenza, falsi miti e propaganda: noto una preoccupante difesa del maschio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Safe2Eat 2026: linee guida alimentari fondate sulla scienza per tutti gli europei; Cibi provenienti dai territori occupati di Israele: l’etichetta deve dirlo; Etichette nutrizionali, uno studio boccia il modello della FDA: fuorviante; Una pessima notizia che mette a rischio la libertà di scelta del consumatore. Etichette alimentari: perché l’Italia combatte in Europa per difendere il Made in ItalyDalla minaccia del Nutri-score al CalSecco californiano: l’Italia difende le sue eccellenze agroalimentari tra Bruxelles, dazi, contraffazioni e concorrenza sleale. In gioco c’è il futuro del Made in ... panorama.it L’Oms vuole mettere sulle bottiglie di vino le etichette per avvertire dei rischi sulla salute: Ogni anno 800mila morti in Europa a causa dell’alcolSecondo il rapporto Etichette di avvertenza sanitaria sull’alcol: una prospettiva di salute pubblica per l’Europa, la consapevolezza pubblica sui rischi per la salute è infatti ancora bassa: solo il ... blitzquotidiano.it Si è concluso il viaggio tra i "misteri" delle etichette alimentari! Si è svolto oggi pomeriggio, presso la nostra Sala Consiliare, l'ultimo incontro del ciclo promosso dal C.I.F. di San Sperate dedicato alla salute e alla consapevolezza alimentare. Sotto la guida es - facebook.com facebook