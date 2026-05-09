Cina commercio estero in crescita ad aprile +14,2% rispetto a un anno fa

Ad aprile, il commercio estero della Cina è aumentato del 14,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, secondo i dati dell’Amministrazione generale delle dogane. I numeri sono espressi in yuan e rappresentano un incremento rispetto all’anno precedente. La crescita si riferisce alle transazioni commerciali con altri paesi nel mese di aprile.

Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il commercio estero della Cina, espresso in yuan, è cresciuto del 14,2% su base annua ad aprile, secondo i dati diffusi dall’Amministrazione generale delle dogane. Il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di beni ha raggiunto il mese scorso 4.380 miliardi di yuan, pari a circa 639,4 miliardi di dollari. Nei primi quattro mesi, il commercio estero complessivo ha raggiunto 16.230 miliardi di yuan, in aumento del 14,9% su base annua.(ITALPRESS). Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Ordine dei Biologi della Lombardia, Rudy Alexander Rossetto denuncia il Presidente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Conceicao Juve, crescita enorme sotto la guida Spalletti: le statistiche e il confronto rispetto a un anno faCelik Juve, novità nella corsa al laterale in scadenza con la Roma: contatti con quel top club di Serie A! Le ultimissime Calciomercato Juve,...

Auto, immatricolazioni in aumento di oltre l’11% ad aprile rispetto all’anno scorsoIl ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunica che ad aprile 2026 le auto immatricolate sono in aumento di oltre l’11%.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Camera di Commercio Italiana in Cina, Gianni Di Giovanni eletto presidente: la sfida dell’export con Pechino; Cina: Gianni Di Giovanni alla guida della Camera di Commercio Italiana; Segnali dall’altro mondo: La Cina esorta gli USA a porre fine al blocco contro Cuba; Avviare un’attività in Cina a distanza. Soluzioni per gli investitori con sede a Singapore.

Cina, commercio estero in crescita ad aprile, +14,2% rispetto a un anno faPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il commercio estero della Cina, espresso in yuan, è cresciuto del 14,2% su base annua ad aprile, secondo i dati diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane. laprovinciacr.it

Trump pronto per il viaggio in Cina il 14 e 15 maggio. Vuole parlare di commercio, energia e Iran. Ma Xi presenterà il conto: la riunificazione Taiwan è il presupposto per le ...Il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha chiarito cosa troverà il tycoon a Pechino. La sua visita non è stata confermata dalle autorità cinesi, ma la presenza dal primo maggio delle auto del ... quotidiano.net

Come si muovono diversamente #Usa e #Cina nel #softpower. L'approfondimento del Financial Times tratto dalla rassegna di Liturri. #9maggio x.com

Cina: VPN, Revolut e taxi app, consigli aggiornati reddit