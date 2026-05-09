Cina commercio estero in crescita ad aprile +14,2% rispetto a un anno fa

Da ildenaro.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad aprile, il commercio estero della Cina è aumentato del 14,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, secondo i dati dell’Amministrazione generale delle dogane. I numeri sono espressi in yuan e rappresentano un incremento rispetto all’anno precedente. La crescita si riferisce alle transazioni commerciali con altri paesi nel mese di aprile.

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Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il commercio estero della Cina, espresso in yuan, è cresciuto del 14,2% su base annua ad aprile, secondo i dati diffusi dall’Amministrazione generale delle dogane. Il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di beni ha raggiunto il mese scorso 4.380 miliardi di yuan, pari a circa 639,4 miliardi di dollari. Nei primi quattro mesi, il commercio estero complessivo ha raggiunto 16.230 miliardi di yuan, in aumento del 14,9% su base annua.(ITALPRESS). Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Ordine dei Biologi della Lombardia, Rudy Alexander Rossetto denuncia il Presidente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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