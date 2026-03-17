Forte terremoto a Cuba sisma di magnitudo 6 scuote l’isola

Da webmagazine24.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 6 si è verificato a Cuba, secondo il Centro sismologico europeo-mediterraneo. L’epicentro si trova a circa 49 chilometri a sud-sudovest di Maisi, a una profondità di 15 chilometri. L’evento ha coinvolto l’isola senza ulteriori dettagli sui danni o sulle persone coinvolte. La scossa è stata avvertita in diverse zone dell’area circostante.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato a Cuba. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo-mediterraneo spiegando che l'epicentro si è registrato a una profondità di 15 chilometri e a circa 49 chilometri a sud-sudovest di Maisi. Al momento non si segnalano vittime, né ingenti danni.  —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Forte terremoto a San Francisco, sisma di magnitudo 4,2 e 14 scosse consecutive spaventano la popolazione14 scosse di terremoto sequenziali sono state avvertite a San Francisco, la più forte è stata di magnitudo 4.

Forte terremoto di magnitudo 5.1 scuote Calabria e Sicilia: avvertito fino al SiracusanoQuesta mattina, alle 05:53, un terremoto di notevole intensità ha colpito la Calabria e la Sicilia, generando allarme tra la popolazione.

Contenuti utili per approfondire Forte terremoto

Discussioni sull' argomento Forte terremoto a Cuba, sisma di magnitudo 6 scuote l'isola; Forte terremoto scuote i Caraibi, epicentro tra Cuba e Haiti | DATI e MAPPE; Terremoto Cuba region [Sea: Cuba] – Magnitudo 5.9; Significant earthquake of magnitude 5.9 just reported 47 km southeast of Baracoa, Cuba.

Terremoto a Cuba; due scosse di magnitudo 6.9. Il videoDue violente scosse di terremoto hanno colpito Cuba poco fa; la prima di magnitudo 6.0, la seconda di 6. Ingenti i danni segnalati in diverse parti dell'isola. Ci sarebbero feriti ma il lavoro dei ... affaritaliani.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.