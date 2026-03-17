Forte terremoto a Cuba sisma di magnitudo 6 scuote l’isola

Un terremoto di magnitudo 6 si è verificato a Cuba, secondo il Centro sismologico europeo-mediterraneo. L’epicentro si trova a circa 49 chilometri a sud-sudovest di Maisi, a una profondità di 15 chilometri. L’evento ha coinvolto l’isola senza ulteriori dettagli sui danni o sulle persone coinvolte. La scossa è stata avvertita in diverse zone dell’area circostante.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato a Cuba. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo-mediterraneo spiegando che l'epicentro si è registrato a una profondità di 15 chilometri e a circa 49 chilometri a sud-sudovest di Maisi. Al momento non si segnalano vittime, né ingenti danni. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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