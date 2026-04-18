Terremoto in Indonesia | Sumatra scossa da un sisma di magnitudo 5.9

Nelle prime ore del 19 aprile alle 04:06 locali, la provincia di Sumatra Settentrionale in Indonesia è stata interessata da un terremoto di magnitudo 5.9. L’evento sismico ha colpito una zona già soggetta a scosse di questa intensità, senza segnalazioni immediate di danni o vittime. La scossa è stata avvertita in diverse aree circostanti, secondo quanto riportato dai servizi sismici locali.

Un sisma di magnitudo 5.9 ha scosso la provincia di Sumatra Settentrionale, in Indonesia, nelle prime ore del 19 aprile alle 04:06 locali. Secondo i rilevamenti dell’INGV, l’epicentro si è concentrato a una profondità di 15 chilometri, non provocando finora vittime o danni materiali rilevanti. La dinamica sismica tra subduzione e faglie trascorrenti. L’evento registrato rientra nel normale spettro di attività geologica che caratterizza l’arcipelago indonesiano, situato lungo la cintura dell’Anello di Fuoco del Pacifico. La regione è il risultato dello scontro costante tra la placca Indo-Australiana e quella Eurasiatica. Questo movimento avviene attraverso il meccanismo di subduzione presso la Sunda megathrust, dove la prima scivola sotto la seconda, accumulando energia elastica che viene poi rilasciata bruscamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto in Indonesia: Sumatra scossa da un sisma di magnitudo 5.9 ¡Terremoto 6.6 sacude Indonesia! Sumatra entra en alarma total hoy Notizie correlate Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.7Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di sabato 28 marzo 2026 in Indonesia, riaccendendo l’attenzione su una delle aree... Terremoto a Palermo, nuova scossa di magnitudo 3,7 a Blufi. Sisma nella notte anche vicino AmatriceContinua a tremare la terra in Sicilia, con nuove scosse di terremoto che hanno svegliato la popolazione nella notte. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’11 aprile 2012 un potente terremoto nell’Oceano Indiano scuote il pianeta; Dempo Volcano Volcanic Ash Advisory: VA REPORTED TO FL220 MOV NE AT 15/0445Z OBS VA DTG: 15/1130Z; Uno strato di argilla scivolosa sul fondale marino potrebbe aver aggravato il devastante tsunami giapponese del 2011. C’è stato un terremoto di magnitudo 5.5 sull’isola di Sumatra, in IndonesiaSabato c’è stato un forte terremoto sull’isola di Sumatra, in Indonesia. La magnitudo non è stata ancora confermata: secondo la Geological Survey degli Stati Uniti (USGS), l’agenzia che si occupa di s ... ilpost.it Forte terremoto di magnitudo 7.4 in mare in Indonesia, un morto nel crollo di un edificioIn Indonesia un violento terremoto di magnitudo 7.4 ha provocato un morto nel crollo di un edificio a Ternate. Diramato l'allerta tsunami, poi revocato ... virgilio.it L'esito del televoto ha scatenato un vero terremoto all'interno della Casa - facebook.com facebook La sala consiliare di Buja intitolata al commissario del terremoto Giuseppe Zamberletti, considerato il padre della moderna Protezione civile italiana per il suo ruolo nella gestione della emergenza in Friuli nel 1976 x.com