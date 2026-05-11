Ciclone Harry | INPS eroga fino a 3.000€ ai lavoratori autonomi

L'INPS ha annunciato che i lavoratori autonomi colpiti dal ciclone Harry possono ricevere un contributo fino a 3.000 euro. La cifra varia in base ai periodi di sospensione dell’attività e alle specifiche condizioni dei richiedenti. Sono inclusi professionisti di diversi settori che hanno subito interruzioni o riduzioni di lavoro a causa dell’evento atmosferico. Le modalità di calcolo dell’importo sono definite dalle procedure dell’ente previdenziale.

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? Domande chiave Chi sono i professionisti che possono richiedere il massimo contributo?. Come si calcola l'importo per ogni periodo di sospensione dell'attività?. Quali sono i requisiti territoriali per non perdere l'indennità?. Entro quale data bisogna inviare la domanda tramite SPID?.? In Breve Indennità di 500 euro per ogni sospensione lavorativa non superiore a 15 giorni.. Termini per la presentazione della domanda online tra 20 aprile e 20 giugno 2026.. Beneficiari residenti o operativi in comuni colpiti in Calabria, Sardegna e Sicilia.. Possibilità di ricorso entro 30 giorni in caso di diniego della prestazione..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclone Harry: INPS eroga fino a 3.000€ ai lavoratori autonomi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Alluvioni: come chiedere l’indennità INPS per i lavoratori autonomi? Punti chiave Chi sono le categorie di professionisti che possono richiedere il bonus? Come si calcola l'importo massimo per ogni periodo di... Ciclone Harry: tetto vola via, 5.000 mq di danniIl ciclone Harry e le successive ondate di maltempo hanno colpito duramente la provincia di Catanzaro, causando gravi danni alla storica azienda...