Ciclone Harry | INPS eroga fino a 3.000€ ai lavoratori autonomi
L'INPS ha annunciato che i lavoratori autonomi colpiti dal ciclone Harry possono ricevere un contributo fino a 3.000 euro. La cifra varia in base ai periodi di sospensione dell’attività e alle specifiche condizioni dei richiedenti. Sono inclusi professionisti di diversi settori che hanno subito interruzioni o riduzioni di lavoro a causa dell’evento atmosferico. Le modalità di calcolo dell’importo sono definite dalle procedure dell’ente previdenziale.
? Domande chiave Chi sono i professionisti che possono richiedere il massimo contributo?. Come si calcola l'importo per ogni periodo di sospensione dell'attività?. Quali sono i requisiti territoriali per non perdere l'indennità?. Entro quale data bisogna inviare la domanda tramite SPID?.? In Breve Indennità di 500 euro per ogni sospensione lavorativa non superiore a 15 giorni.. Termini per la presentazione della domanda online tra 20 aprile e 20 giugno 2026.. Beneficiari residenti o operativi in comuni colpiti in Calabria, Sardegna e Sicilia.. Possibilità di ricorso entro 30 giorni in caso di diniego della prestazione..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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