Nelle ultime ore, una nave tedesca ha aperto il fuoco contro una nave italiana in mare, causando tensione tra le forze coinvolte. L’incidente è avvenuto nel contesto delle operazioni di soccorso in Mediterraneo, con la Sea-Watch 5 al centro dell’attenzione. La scena si è svolta in un’area caratterizzata da elevata pressione legata ai flussi migratori, mentre le autorità italiane e tedesche stanno analizzando i dettagli dell’accaduto.

L’episodio che ha coinvolto la nave Sea-Watch 5 nelle scorse ore riaccende prepotentemente il dibattito sulla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo e sulle responsabilità legali e politiche che intercorrono tra le organizzazioni non governative, gli Stati di bandiera e i paesi costieri. La Ong tedesca ha denunciato attraverso i propri canali social un attacco violento da parte della guardia costiera libica, riferendo dell’esplosione di circa quindici colpi d’arma da fuoco che sarebbero stati indirizzati verso l’imbarcazione o nelle sue immediate vicinanze per intimidire l’equipaggio. Secondo la ricostruzione fornita dai membri della...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ci hanno sparato”. Tensione altissima in mare, la nave tedesca attacca l’Italia

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