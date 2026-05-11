Ci hanno sparato Tensione altissima in mare la nave tedesca attacca l’Italia
Nelle ultime ore, una nave tedesca ha aperto il fuoco contro una nave italiana in mare, causando tensione tra le forze coinvolte. L’incidente è avvenuto nel contesto delle operazioni di soccorso in Mediterraneo, con la Sea-Watch 5 al centro dell’attenzione. La scena si è svolta in un’area caratterizzata da elevata pressione legata ai flussi migratori, mentre le autorità italiane e tedesche stanno analizzando i dettagli dell’accaduto.
L’episodio che ha coinvolto la nave Sea-Watch 5 nelle scorse ore riaccende prepotentemente il dibattito sulla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo e sulle responsabilità legali e politiche che intercorrono tra le organizzazioni non governative, gli Stati di bandiera e i paesi costieri. La Ong tedesca ha denunciato attraverso i propri canali social un attacco violento da parte della guardia costiera libica, riferendo dell’esplosione di circa quindici colpi d’arma da fuoco che sarebbero stati indirizzati verso l’imbarcazione o nelle sue immediate vicinanze per intimidire l’equipaggio. Secondo la ricostruzione fornita dai membri della...🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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