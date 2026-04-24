Nella serata di ieri, un incendio ha coinvolto uno yacht nel Marina d’Arechi, situato nel territorio di Salerno. Le fiamme hanno provocato un’imponente colonna di fumo che si è alzata nel cielo, attirando l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere il rogo e gestire la situazione.

Un violento incendio ha interessato uno yacht in fiamme al Marina d’Arechi, nel territorio di Salerno, provincia di Salerno, generando momenti di forte apprensione nella serata. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente a bordo dell’imbarcazione, trasformando in pochi istanti la scena in una situazione di emergenza visibile anche a grande distanza. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dal ponte, rendendo immediatamente evidente la gravità dell’episodio e attirando l’attenzione di operatori e presenti nell’area portuale. Non risultano al momento persone ferite, anche grazie alla ridotta presenza di imbarcazioni e diportisti. Il rogo ha coinvolto un Conam 60 di circa 18 metri, ormeggiato all’interno del porto turistico, precisamente sul pontile Echo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, nave in fiamme al porto: colonna di fumo altissima

Notizie correlate

Leggi anche: Fumo e fiamme nei pressi dell’A22, la colonna di fumo si alza al cielo

Camion carico di gas si ribalta in A4: caos in autostrada, un ferito. Colonna di fumo altissimaL'incidente sull’A4 è avvenuto all’altezza di Monastier e coinvolto due autocisterne: una si è ribaltata e ha preso fuoco dopo il tamponamento con un...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Hormuz, la Marina militare pianifica l'invio di 4 navi. Dalle cacciamine all'unità di scorta, la strategia dell'Italia per sminare lo...; Yacht in fiamme al Marina d'Arechi: fiamme e alta colonna di fumo; Iran, reagiremo presto al blocco della nostra nave; Teheran, dopo il cessate il fuoco in Libano Hormuz è completamente aperto.

Yacht in fiamme al Marina d'Arechi: fiamme e alta colonna di fumoPaura a Marina d'Arechi dove uno yacht ha preso fuoco nel porto, sul pontile Echo. La barca è un Conam 60 di ben 18 metri. msn.com

Traghetto battente bandiera italiana in fiamme al largo delle Baleari, 3 feritiUn incendio è divampato a bordo del traghetto Sorrento, della Compagnia Grimaldi, battente bandiera italiana, a circa 20 miglia da Palma di Majorca Un incendio è divampato a bordo del traghetto ... it.euronews.com

Fabrizio Romano: "Agente Lewandowski a breve in Italia: vediamo se Milan e Juventus sceglieranno o meno di approfondire con questo blitz di Pini Zahavi" x.com

Crans-Montana, la Svizzera chiede all'Italia il rimborso delle spese mediche. Meloni: "Ignobile richiesta, la respingeremo". - facebook.com facebook