Danza ’Arte e balletto’ campioni in vetrina

La scuola di danza “Arte e balletto” sta ottenendo risultati notevoli, con numerosi talenti che si sono distinti in varie competizioni recenti. I suoi allievi sono stati protagonisti di esibizioni pubbliche e competizioni nazionali, ricevendo riconoscimenti e premi. La scuola ha organizzato anche un evento speciale, invitando esperti del settore e pubblico locale a partecipare e apprezzare le performance dei giovani danzatori.

Continuano i grandi successi della scuola di danza “ Arte e balletto ” che da poche settimane ha trasferito la sua sede in via del Bozzo Sud: nonostante i tanti cambiamenti il lavoro di Anastasia Baldini sta dando i suoi frutti che gli sono stati riconosciuti nei giorni scorsi dalla visita che all’accademia ha fatto il sindaco, Francesco Persiani, che l’ha ringraziata a nome di tutta la città per il suo lavoro. L’ultima grande soddisfazione per Anastasia è venuta da Francesca Valentini che ha trionfato nell’ International Talent Award che si è tenuto recentemente a Cattolica. Nella categoria juniores della danza contemporanea la giovane apuana ha sbaragliato una agguerrita concorrenza arrivata da tutto il mondo, Australia e Sudamerica compresi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

