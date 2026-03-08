Danza ’Arte e balletto’ campioni in vetrina

La scuola di danza “Arte e balletto” sta ottenendo risultati notevoli, con numerosi talenti che si sono distinti in varie competizioni recenti. I suoi allievi sono stati protagonisti di esibizioni pubbliche e competizioni nazionali, ricevendo riconoscimenti e premi. La scuola ha organizzato anche un evento speciale, invitando esperti del settore e pubblico locale a partecipare e apprezzare le performance dei giovani danzatori.

Continuano i grandi successi della scuola di danza “ Arte e balletto ” che da poche settimane ha trasferito la sua sede in via del Bozzo Sud: nonostante i tanti cambiamenti il lavoro di Anastasia Baldini sta dando i suoi frutti che gli sono stati riconosciuti nei giorni scorsi dalla visita che all’accademia ha fatto il sindaco, Francesco Persiani, che l’ha ringraziata a nome di tutta la città per il suo lavoro. L’ultima grande soddisfazione per Anastasia è venuta da Francesca Valentini che ha trionfato nell’ International Talent Award che si è tenuto recentemente a Cattolica. Nella categoria juniores della danza contemporanea la giovane apuana ha sbaragliato una agguerrita concorrenza arrivata da tutto il mondo, Australia e Sudamerica compresi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Danza ’Arte e balletto’, campioni in vetrina Centro Arte Danza Olgiate Olona: vent’anni di arte e movimento per una comunità che danza il futuroDomenica 8 febbraio, alle ore 20:15, Olgiate Olona si trasforma in una grande sala da ballo vivente. “Cenerentola”, un balletto che fa della fiaba riflessione sulla danzaAl Donizetti buona prova del Teatro Nazionale dell’Opera della Romania nel mettere in scena la musica di Prokof’ev coreografata da Cristina Todi, in... 28° SAGGIO SPETTACOLO - CENTRO DANZA MATILDE MARCIANO Tutto quello che riguarda Danza 'Arte e balletto' campioni in.... Temi più discussi: Danza ’Arte e balletto’, campioni in vetrina; Beauséjour inaugura la stagione Danza 2026 del Comunale Nouveau; Timothée Chalamet, è polemica sulle dichiarazioni su opera e balletto; Weekend in Danza al Balletto di Viterbo con Kledi, Grori, Marino e Garbetta. Timothée Chalamet, polemica sulla frase su opera e balletto: Non importano a nessunoLeggi su Sky TG24 l'articolo Timothée Chalamet, polemica sulla frase su opera e balletto: 'Non importano a nessuno' ... tg24.sky.it Arte e balletto nel segno della pace. Il Dap Festival tra danza e sculturaUn evento che unisce l’arte della danza a quella della scultura, così come la rassegna, il Dap Festival, che l’organizza e lo ospita, caratterizzandosi per il forte legame che le lega in segno della ... lanazione.it Ci sono storie che raccontano perfettamente cosa significa crescere passo dopo passo. ne è un esempio: dalla passione per la danza fino ai grandi palchi della televisione, ha saputo reinventarsi e trovare sempre la sua strada. Co facebook Giovannella Porzio ha 29 anni ed è campionessa Italiana e vice campionessa europea di danza in carrozzina. Una laurea in lingue e culture per il Turismo, è stata nominata Cavaliere al Merito della Repubblica da Sergio Mattarella e tra le tedofore paralimpic x.com