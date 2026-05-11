A San Benedetto si è verificato un decesso improvviso nel centro cittadino, quando un uomo di 44 anni si è accasciato tra le bancarelle di una zona pedonale. Nonostante l’intervento dei soccorritori, l’uomo, noto anche come Biscottino e titolare di un’attività locale, è deceduto sul posto. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti e le persone che lo conoscevano.

SAN BENEDETTO Riviera in lacrime per la morte a soli 44 anni di Mario Galiè, soprannominato Biscottino, volto conosciuto nel Piceno anche grazie alla sua attività di titolare di un’agenzia immobiliare. Galiè da circa due anni aveva scoperto di avere un brutto male, contro cui lottava come un leone senza perdersi d'animo mai, ma ieri mattina mentre passeggiava in viale Secondo Moretti, un malore fatale non gli ha lasciato scampo. Lo choc Mario si è accasciato tra le bancarelle del centro e subito è stato allertato il 118, con i soccorritori che dopo aver tentato di rianimarlo lo hanno trasportato al pronto soccorso, ma il cuore in pochi minuti ha cessato di battere.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Choc a San Benedetto, un malore tra le bancarelle del centro: muore a 44 anni l?immobiliarista Mario Galiè

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Tragedia a San Benedetto: muore il 44enne Mario Galiè dopo un malore? Domande chiave Cosa ha scatenato il malore improvviso dell'imprenditore nel locale? Come sono intervenuti i sanitari del 118 durante la...

Vinitaly, muore l’imprenditore Stefano Adamo: ‘Malore improvviso durante il pranzo’, choc tra gli standChi era Stefano Adamo e cosa è successo al Vinitaly? Una fiera, un pranzo tra colleghi, poi il silenzio improvviso.

Argomenti più discussi: San Benedetto, passeggiata choc tra buche e ferri vecchi: sfondati i varchi del nuovo lungomare; Addio a Mimmo Minuto, il libraio che ha fatto crescere la cultura sambenedettese; San Benedetto, mutui agevolati per i dipendenti under 35 per l’acquisto della prima casa; Choc a San Benedetto, un malore tra le bancarelle del centro: muore a 44 anni l’immobiliarista Mario Galiè.

Tommaso Cerno - Results on X | Live Posts & Updates x.com

In tre finiscono in acqua a Venezia, un ragazzo muore annegato reddit

Choc a San Benedetto, un malore tra le bancarelle del centro: muore a 44 anni l’immobiliarista Mario GalièSAN BENEDETTO Riviera in lacrime per la morte a soli 44 anni di Mario Galiè, soprannominato Biscottino, volto conosciuto nel Piceno anche grazie alla sua attività di titolare ... corriereadriatico.it