Tragedia a San Benedetto | muore il 44enne Mario Galiè dopo un malore

Un uomo di 44 anni è deceduto a seguito di un malore improvviso in un locale di San Benedetto. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente per tentare di rianimarlo, ma i tentativi non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le cause dell'episodio e verificare cosa abbia scatenato il malore dell'imprenditore. La vittima era conosciuta nella zona e l'accaduto ha suscitato grande sgomento tra la comunità locale.

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? Domande chiave Cosa ha scatenato il malore improvviso dell'imprenditore nel locale?. Come sono intervenuti i sanitari del 118 durante la rianimazione?. Quale patologia cronica stava affrontando Mario Galiè prima del decesso?. Chi ha espresso il primo messaggio di cordoglio per la scomparsa?.? In Breve Malore avvenuto domenica 10 maggio in un bar di viale Moretti.. L'ex sindaco Antonio Spazzafumo ha espresso vicinanza per la scomparsa dell'imprenditore.. La crisi sarebbe legata a una patologia affrontata da tempo dal quarantenne.. Il decesso è avvenuto presso l'ospedale Madonna del Soccorso dopo il soccorso.. L’improvviso malore di Mario Galiè in un locale di viale Moretti ha scosso San Benedetto nella mattinata di questa domenica 10 maggio, portando alla scomparsa dell’imprenditore immobiliare quarantaquattrenne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a San Benedetto: muore il 44enne Mario Galiè dopo un malore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tragedia a San Fior: muore la piccola Sidratul dopo un malore? Cosa scoprirai Come hanno reagito i soccorritori durante le manovre di rianimazione? Quali criticità hanno reso inefficaci gli interventi medici in... Tragedia a Parigi: l’attrice Nadia Farès muore dopo il malore in piscinaL’attrice Nadia Farès è deceduta a Parigi all’età di 57 anni, dopo aver lottato per una settimana contro le conseguenze di un malore avvenuto durante... Argomenti più discussi: Incidente sull’A14 tra auto e moto: motociclista grave, tratto riaperto dopo oltre un’ora; San Benedetto in lutto per Noemy Siqueira, scomparsa a 28 anni; San Benedetto, morto Mimmo Minuto: storico libraio, anima della cultura locale e per anni collaboratore del Corriere Adriatico; San Benedetto in lutto per la scomparsa di Mimmo Minuto.