L’ex calciatore non fa più parte dei piani dell’Inter, che ha deciso di non contarlo più nel suo organico. Attualmente non scende in campo e non ci sono segnali che possa farlo nel prossimo futuro. La società nerazzurra sta valutando una possibile cessione, anche valutando l’ipotesi di inserirlo come eventuale contropartita in future trattative. La decisione arriva dopo il recente titolo di campione d’Italia conquistato dal club.

Non gioca e non giocherà nell’Inter. È fuori dal progetto di Chivu e del club neo Campione d’Italia, di conseguenza gli si cercherà una nuova sistemazione nel prossimo calciomercato estivo. Pavard torna in nerazzurro, ma per ripartire subito. Il difensore francese è reduce da una stagione a dir poco negativa, la seconda consecutiva, con il Marsiglia che non eserciterà l’opzione d’acquisto fissata a 15 milioni di euro alla fine dello scorso mercato estivo. Per Pavard potrebbero tornare a muoversi alcuni club della Saudi Pro-League, così come della Ligue 1 e Bundesliga, vedi il Borussia Dortmund nell’ambito di una possibile operazione per Adeyemi.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Chivu e l’Inter non vogliono più vederlo: è fuori dal progetto

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