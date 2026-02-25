Inter fuori dalla Champions Chivu | Il Bodo aveva più energie di noi

L’Inter è uscita dalla Champions a causa di una prestazione sottotono contro il Bodo, che ha mostrato più freschezza e determinazione. Chivu commenta che i norvegesi avevano più energie e convinzione in campo, riuscendo a imporre il loro ritmo. La sconfitta evidenzia le difficoltà dei nerazzurri a mantenere alta la concentrazione nelle partite decisive. Sui social, i tifosi si dividono tra delusione e critiche, mentre il tecnico valuta i prossimi passi.

© Sport.quotidiano.net - Inter fuori dalla Champions, Chivu: “Il Bodo aveva più energie di noi”

Milano, 24 febbraio 2026 – Non sono più solo salmonari, i norvegesi. Anzi, ora ci spieghiamo pure il calcio dopo aver dominato le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Il capoluogo lombardo parla ancora norge anche se le gare su neve e ghiaccio sono finite: anche su erba loro vanno meglio. Il Bodo ha schiantato l’Inter sia all’andata che al ritorno, con un chiaro e netto 5-2 totale che significa ottavi di finale per loro ed eliminazione per i nerazzurri. Tre gol all’andata, due al ritorno e via andare: non c’è stata trippa per gatti. Il Bodo, che già aveva fatto ammattire Roma e Lazio in epoca recente, si è preso anche lo scalpo della capolista della Serie A e questo apre uno squarcio sulla competitività attuale del calcio italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Inter, Chivu resetta tutto e riparte dalla Norvegia: il Bodo Glimt come avversaria di Champions LeagueDan Chivu lascia l’Inter e si trasferisce in Norvegia per giocare con il Bodo Glimt. Inter fuori dalla Champions, figuraccia storica col Bodo: nerazzurri sconfitti anche a San SiroL'Inter ha subito una sconfitta pesante contro il BodoGlimt, che ha portato alla eliminazione precoce dalla Champions League. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Inter fuori dalla Champions, figuraccia storica col Bodo: nerazzurri sconfitti anche a San Siro; Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt: quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano; Inter-Bodo Glimt 1-2: nerazzurri ko anche a San Siro e fuori dalla Champions League ai playoff; Inter-Bodo, flop nerazzurro in Champions: dopo la disfatta sul sintetico, horror sul terreno che conosce. Inter fuori dalla Champions, figuraccia storica col Bodo: nerazzurri sconfitti anche a San SiroL'Inter saluta la Champions League già al playoff con una sconfitta pesantissima anche a San Siro contro il Bodo/Glimt ... fanpage.it Boban durissimo con l’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions: Fuori con un Bodo nettamente inferioreDopo Inter-Bodo/Glimt e l'eliminazione dalla Champions League, Boban attacca i nerazzurri a Sky: Fuori con un avversario nettamente inferiore ... fanpage.it ORA È UFFICIALE L'INTER È FUORI DALLA CHAMPIONS LEAGUE - facebook.com facebook L' #Inter sconfitta dal Bodo è fuori dalla Champions: i social sono impietosi tra salmoni e aurore boreali x.com