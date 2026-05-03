Un'anteprima delle conversazioni intercettate tra due dirigenti arbitrali riguarda possibili accordi illeciti a favore di una squadra di calcio. Le registrazioni rivelano uno scambio di battute in cui si fa riferimento al fatto che alcune persone coinvolte non vogliono più vedere una determinata squadra. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte nell’ambito arbitrale e delle indagini in corso.

Emergono importanti dettagli nel caso arbitri che ha scosso il calcio italiano lo scorso weekend e continua a farlo. Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia della presenza di intercettazioni in mano alla Procura di Milano in merito all'inchiesta che vede indagati per concorso in frode sportiva diversi elementi del sistema arbitrale italiano, tra cui il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi dai loro ruolo. "Loro non lo vogliono più vedere" è la frase centrale in un'intercettazione tra Rocchi e Gervasoni risalente all'aprile 2025. A riferirlo è il 'Corriere della Sera' questa mattina in edicola.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caso arbitri, spunta l’intercettazione tra Rocchi e Gervasoni: “Loro non vogliono più vederlo”

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