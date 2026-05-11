Il Partito Democratico di Massa ha incontrato le associazioni di categoria per discutere delle recenti decisioni riguardanti le chiusure dei locali. Durante l'incontro, sono state analizzate le modalità con cui vengono applicate le misure, evidenziando la necessità di un confronto più ampio. La questione riguarda l'equilibrio tra tutela del lavoro e sicurezza pubblica, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise.

Massa, 11 maggio 2026 – Il Partito Democratico di Massa ha incontrato le associazioni di categoria dei commercianti e il sindacato della polizia per affrontare il tema dell’ordinanza sindacale che dispone la chiusura degli esercizi pubblici a mezzanotte e mezza, provvedimento adottato a seguito della tragedia di piazza Palma. Durante il confronto, al quale hanno preso parte rappresentanti del commercio, della somministrazione e delle forze di polizia, è emersa una forte preoccupazione per le conseguenze economiche che la misura rischia di avere sulle attività del territorio. Secondo il Pd, prevedere una chiusura obbligatoria non rappresenta una risposta adeguata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiusure dei locali da rivedere, il Pd: “Serve un ampio confronto per garantire lavoro e sicurezza”

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