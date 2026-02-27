Avellino Festa della Donna | controlli serrati nei locali per garantire la sicurezza

Nelle notti di Avellino, in occasione della Festa della Donna, sono stati avviati controlli rigorosi nei locali pubblici. Le forze dell’ordine stanno verificando il rispetto delle norme di sicurezza senza comunicati ufficiali, concentrandosi su controlli a campione. Le operazioni riguardano sia esercizi di ristorazione che locali notturni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza senza annunci preventivi.

AVELLINO – I controlli nei locali, per la Festa della Donna, sono già partiti. Non annunci. Non passerelle. Verifiche vere. Succede ad Avellino e in provincia. La decisione è stata resa nota durante la Festa istituzionale dei Vigili del Fuoco, al Conservatorio "Domenico Cimarosa".Sullo sfondo.