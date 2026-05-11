Chiusura notturna del casello A14 di Cattolica istituita la viabilità alternativa
Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio, la stazione di Cattolica sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 21:00 alle 5:00. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Durante questa fascia oraria, sarà attivata una viabilità alternativa per chi deve percorrere quella tratta.
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in entrata e in uscita, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di utilizzare la.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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