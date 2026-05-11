Chiusura notturna del casello A14 di Cattolica istituita la viabilità alternativa

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio, la stazione di Cattolica sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 21:00 alle 5:00. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Durante questa fascia oraria, sarà attivata una viabilità alternativa per chi deve percorrere quella tratta.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in entrata e in uscita, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di utilizzare la.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Autostrada A1, chiusura notturna del casello di ParmaLungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 del 25 alle ore 5 del 26 febbraio, è prevista la chiusura notturna del casello di Parma dell'A1. Viabilità, Marcello (FdI): "Sostenere la realizzazione del casello A14 Rimini centro-Fiera-Valmarecchia"Sostenere la realizzazione del nuovo casello autostradale A14 "Rimini centro - Fiera - Valmarecchia", nel confronto istituzionale con Autostrade per... Si parla di: Autostrada A14, stop temporaneo al casello di Riccione: entrate e uscite chiuse in orario notturno; A14, traffico in tilt al rientro dal ponte, mezzo in fiamme tra Pesaro e Cattolica.