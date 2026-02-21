Autostrada A1 chiusura notturna del casello di Parma

Domenica notte, il casello di Parma sull’autostrada A1 Milano-Napoli resterà chiuso dalle 22 alle 5. La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione programmata. Chi percorre l’autostrada in quella fascia oraria dovrà usare altri punti di uscita, come quello di Reggio Emilia. La chiusura riguarda principalmente i veicoli leggeri e i mezzi pesanti. Le autorità raccomandano di pianificare gli spostamenti in anticipo.

Lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 del 25 alle ore 5 del 26 febbraio, è prevista la chiusura notturna del casello di Parma dell'A1. Chiusa anche l'area di servizio S. Martino Est in direzione Milano, nella stessa fascia oraria. Autostrade indica di anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza (km 90+400); in alternativa, interconnettersi con l’autostrada A15 in direzione La Spezia e uscire alla stazione di Parma Ovest. Si raccomanda di pianificare il viaggio tenendo conto delle chiusure, seguire la segnaletica e prestare la massima attenzione in prossimità dei cantieri.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Chiusura notturna del casello sull'A1 di Frosinone, tutte le informazioni

Lavori in autostrada, scatta la chiusura notturna per il casello del RubiconePer lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, il casello di Valle del Rubicone sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 22 di venerdì 23 alle 6 di sabato 24 gennaio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.