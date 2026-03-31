Durante un confronto istituzionale, un rappresentante di un partito di centrodestra ha espresso il sostegno alla realizzazione di un nuovo casello autostradale sulla A14, tra Rimini centro, la Fiera e Valmarecchia. La discussione coinvolge Autostrade per l’Italia, il Comune di Rimini, Italian Exhibition Group e altri enti territoriali interessati alla realizzazione dell’opera.

Sostenere la realizzazione del nuovo casello autostradale A14 "Rimini centro - Fiera - Valmarecchia", nel confronto istituzionale con Autostrade per l'Italia, con il Comune di Rimini, con Italian Exhibition Group e con gli enti territoriali interessati. Il tutto, al fine di definire un percorso chiaro e far sì che l'opera non sia finalizzata alla sola Fiera e sia adatta a ricevere senza intralci il traffico della Valmarecchia e di Rimini Centro-Marecchiese. È l'impegno chiesto alla giunta regionale, contenuto in una risoluzione a firma del consigliere di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello. "Nel novembre 2025 - va avanti... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Viabilità, Marcello (FdI): "Sostenere la realizzazione del casello A14 Rimini centro-Fiera-Valmarecchia"

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