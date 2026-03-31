Viabilità Marcello FdI | Sostenere la realizzazione del casello A14 Rimini centro-Fiera-Valmarecchia

Da riminitoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un confronto istituzionale, un rappresentante di un partito di centrodestra ha espresso il sostegno alla realizzazione di un nuovo casello autostradale sulla A14, tra Rimini centro, la Fiera e Valmarecchia. La discussione coinvolge Autostrade per l’Italia, il Comune di Rimini, Italian Exhibition Group e altri enti territoriali interessati alla realizzazione dell’opera.

Sostenere la realizzazione del nuovo casello autostradale A14 "Rimini centro - Fiera - Valmarecchia", nel confronto istituzionale con Autostrade per l'Italia, con il Comune di Rimini, con Italian Exhibition Group e con gli enti territoriali interessati. Il tutto, al fine di definire un percorso chiaro e far sì che l'opera non sia finalizzata alla sola Fiera e sia adatta a ricevere senza intralci il traffico della Valmarecchia e di Rimini Centro-Marecchiese. È l'impegno chiesto alla giunta regionale, contenuto in una risoluzione a firma del consigliere di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello. "Nel novembre 2025 - va avanti... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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