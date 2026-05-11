Chiuso Internazionale Kids | In città 15mila presenze

La sesta edizione di Internazionale Kids si è conclusa a Reggio Emilia con circa 15mila presenze provenienti da diverse parti d’Italia. L’evento ha registrato diversi appuntamenti con tutti i biglietti esauriti. La manifestazione, dedicata al giornalismo per bambini e bambine, ha confermato il suo ritorno nel 2027.

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Chiude con 15mila presenze da tutta Italia, eventi sold out e appuntamento confermato per il 2027 la sesta edizione di Internazionale Kids a Reggio Emilia, il primo festival italiano di giornalismo per bambine e bambini. Organizzata dall’omonimo mensile che porta in Italia una selezione di stampa straniera per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni e dal Comune di Reggio Emilia, la manifestazione ha trasformato per tre giorni la città in un laboratorio di idee, conoscenze e scoperte. "Internazionale Kids saluta Reggio Emilia dopo un weekend bellissimo, ricco di opportunità, esperienze, momenti di crescita culturale e momenti di convivialità per tutte le età.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiuso Internazionale Kids: "In città 15mila presenze" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oltre 15mila presenze per l’artigianatoANGHIARI Numeri in linea con gli anni passati (oltre 15mila presenze) per la 51esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina... Internazionale Kids a Reggio Emilia 2026Dall’8 al 10 maggio torna Internazionale Kids a Reggio Emilia, il festival di giornalismo per lettrici e lettori dagli 8 ai 14 anni. Argomenti più discussi: Chiuso Internazionale Kids: In città 15mila presenze; Dall'8 al 10 maggio, torna Internazionale Kids a Reggio Emilia; Tutti pazzi per Internazionale Kids a Reggio Emilia: le immagini.