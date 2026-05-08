Oltre 15mila presenze per l’artigianato

La 51esima edizione dell’evento dedicato all’artigianato ha registrato più di 15.000 visitatori, confermando i numeri degli anni precedenti. La manifestazione si è svolta ad Anghiari, attirando pubblico da diverse regioni. Numerosi espositori hanno partecipato, offrendo prodotti e creazioni artigianali di vario genere. La giornata si è conclusa con un’ampia affluenza di pubblico e con il rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

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ANGHIARI Numeri in linea con gli anni passati (oltre 15mila presenze) per la 51esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, che ha costituito un importante passo verso il futuro, con l’obiettivo di incrementare il numero di botteghe permanenti e di rendere vivo il centro storico durante tutto l’anno. Non dimenticando la forza delle iniziative collaterali. Il concetto è stato ribadito da Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari, presidente dell’Ente Mostra e della Provincia di Arezzo. "È stata un’edizione certamente positiva, partecipata dagli artigiani e caratterizzata dalla presenza di tanti visitatori – ha rimarcato Polcri – con numerose iniziative che hanno riscosso un notevole successo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre 15mila presenze per l’artigianato Notizie correlate Chiusa a Firenze con 60mila presenze la Mostra dell’Artigianato alla Fortezza da BassoFIRENZE – Si è chiusa ieri sera (3 maggio) a Firenze la Mostra dell’Artigianato della Fortezza da Basso. Truffati due anziani: bottino da oltre 15mila euroNella giornata di ieri, martedì 10 marzo, a Bologna ci sono stati ben quattro tentativi di furto ai danni di persone anziane, il tutto in una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Oltre 15mila presenze per l’artigianato; The Sea, eccellente debutto da ben 115mila euro e oltre 15mila presenze; Teatro Lirico di Cagliari, oltre 15mila persone nei progetti di accessibilità, formazione e partecipazione; Avezzano, riapre la biblioteca comunale: dal 14 maggio oltre 15mila volumi. The Sea, eccellente debutto da ben 115mila euro e oltre 15mila presenzeLa storia di un ragazzo palestinese di 12 anni che tenta di raggiungere il mare per la prima volta. Dopo essere stato respinto a un checkpoint, scappa e attraversa clandestinamente Israele. mymovies.it Atmosfere rosa, musica e magia, oltre 15mila presenze al Winx Fairy DayRoma, 11 set. (askanews) – Bambine truccate e vestite da fatine, palloncini, fontane rosa e atmosfere magiche. Oltre 15mila presenze al parco divertimenti Mirabilandia, nel comune di Ravenna, per ... affaritaliani.it Oltre 15mila persone in più di 130 sale, in tutta Italia, per la proiezione-evento, realizzata con la media partnership del Fatto Quotidiano, per il film “The Sea”, candidato agli Oscar 2026 e diretto dal regista israeliano Shai Carmeli-Pollak (leggi l’intervista sul Fat - facebook.com facebook Successo per il film “The Sea” a Roma e in oltre 130 sale con Albanese, Oliva, Innocenzi, Porpiglia (Msf) e Mantovani dalla Flotilla. Oltre 15mila persone collegate da tutta Italia. In sala a Roma anche Sabina Guzzanti, Gabriele Muccino, Laura Morante, Giulia x.com