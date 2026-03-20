internazionale kids a reggio emilia 2026

Dal 8 al 10 maggio si svolgerà a Reggio Emilia la terza edizione di Internazionale Kids, il festival dedicato al giornalismo rivolto a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni. L'evento riunisce autori, giornalisti e giovani lettori per tre giorni di incontri, attività e laboratori pensati per avvicinare i più giovani al mondo dell'informazione.

Dall’8 al 10 maggio torna Internazionale Kids a Reggio Emilia, il festival di giornalismo per lettrici e lettori dagli 8 ai 14 anni. Tre giorni di incontri e laboratori per fare domande, ascoltare storie e capire il mondo. Si parlerà di intelligenza artificiale, Iran, fotografia, pronomi, fumetti, Agatha Christie, animali selvatici, laghi, momenti imbarazzanti, musica e molto altro. Il festival è per un pubblico dagli otto anni in su, ma sono benvenute le persone di ogni età. Si svolge in sette punti della città: piazza Martiri del 7 luglio, il palazzo dei Musei, il teatro Cavallerizza e il teatro Valli, il Mapei Stadium, la Biblioteca delle arti e l’aula magna dell’università di Modena e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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