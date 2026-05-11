Chiusa dal 2017 e demolita dopo 9 anni | rimossa l' edicola in piazzetta San Pasquale
Dopo nove anni dalla chiusura, l’edicola situata in piazzetta San Pasquale, vicino alla chiesa del quartiere, è stata demolita. La struttura, chiusa nel 2017, non era più in uso da tempo e ora è stata completamente rimossa. La demolizione ha interessato tutti i resti dell’edificio, che si trovava in una zona centrale del quartiere. La rimozione è stata completata nelle ultime settimane.
A distanza di 9 anni dalla sua chiusura, è stato demolito quello che restava di un'edicola a due passi dalla chiesa di San Pasquale, nell'omonimo rione della città di Bari. Il rudere dell'ormai estinta attività è stato abbattuto negli ultimi giorni da alcuni operai intervenuti a seguito di una.🔗 Leggi su Baritoday.it
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