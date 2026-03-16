In viale Bovio le strisce pedonali tra un passo carrabile e un albero e un' edicola chiusa da anni

Nel viale Bovio sono state realizzate delle strisce pedonali che si trovano tra un passo carrabile, un albero e un'edicola che è chiusa da diversi anni. Un residente si domanda quale sia il senso di questa scelta, considerando la posizione delle strisce in quel punto specifico. La questione riguarda la collocazione delle strisce pedonali in prossimità di elementi già presenti lungo la strada.

«Io mi chiedo che senso abbia realizzare le strisce pedonali a ridosso di un passo carrabile, un albero e un'edicola chiusa da anni». È quanto si chiede un nostro lettore che ci segnala questa situazione in effetti strana oltreché pericolosa. Il residente aggiunge: «Tra l’altro c’è abbondante spazio per realizzarle in modo consono. Queste sono le piccole cose che fanno la differenza». Strisce sbiadite e auto che sfrecciano, un lettore: “È pericolosissimo attraversare davanti alla stazione, sono stato investito” . 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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