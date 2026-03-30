Edicola chiusa e abbandonata da 6 anni diventa il teatro più piccolo al mondo

In via Tondi a San Severo, un’edicola è rimasta chiusa e abbandonata per sei anni, con la serranda abbassata. Recentemente, questo spazio è stato trasformato nel teatro più piccolo al mondo. La chiusura dell’edicola e la successiva riconversione sono avvenute senza interventi ufficiali e senza che si siano registrate attività di riutilizzo nel frattempo.

In via Tondi, a San Severo, 6 spettatori per volta. 'Foyer 97 Teatro' e Francesco Gravino firmano la rinascita dell'edicola C’è un luogo, in via Tondi, a San Severo, dove per sei anni il tempo è rimasto sospeso dietro una serranda abbassata. Quella che era una storica edicola, dal 27 al 29 marzo ha riaperto i battenti in trasformandosi nel teatro più piccolo al mondo. Il format è semplice e allo stesso tempo dirompente: uno spazio minuscolo, quasi segreto, capace di ospitare appena 6 spettatori per volta. All'interno, la distanza tra attore e pubblico si annulla. Non ci sono palchi sopraelevati o quinte infinite, ma solo "sei sguardi e sei respiri" che battono all'unisono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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