Chiusa con 135 partecipanti la prima edizione del Corso di Formazione Specialistica utile per la Qualificazione delle Stazioni Appaltanti
La prima edizione del Corso di Formazione Specialistica destinato alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti si è conclusa con la partecipazione di 135 persone. L’Università di Pisa, attraverso il Polo Universitario Sistemi Logistici, ha portato a termine questa iniziativa nel corso dell’anno accademico 20252026. La giornata di chiusura ha segnato la fine delle attività formative previste dal percorso.
Si è conclusa in questi giorni la prima edizione del corso di formazione continua che l'Università di Pisa - Polo Universitario Sistemi Logistici ha in catalogo per l'anno accademico 20252026. Si tratta del Corso di Formazione Specialistica utile per la Qualificazione delle Stazioni Appaltanti.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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