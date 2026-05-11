Chiusa con 135 partecipanti la prima edizione del Corso di Formazione Specialistica utile per la Qualificazione delle Stazioni Appaltanti

La prima edizione del Corso di Formazione Specialistica destinato alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti si è conclusa con la partecipazione di 135 persone. L’Università di Pisa, attraverso il Polo Universitario Sistemi Logistici, ha portato a termine questa iniziativa nel corso dell’anno accademico 20252026. La giornata di chiusura ha segnato la fine delle attività formative previste dal percorso.

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Si è conclusa in questi giorni la prima edizione del corso di formazione continua che l'Università di Pisa - Polo Universitario Sistemi Logistici ha in catalogo per l'anno accademico 20252026. Si tratta del Corso di Formazione Specialistica utile per la Qualificazione delle Stazioni Appaltanti.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stazioni appaltanti e Pnrr, l’appello del Presidente Ance SarnoSegnala, in particolare, che, in attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge PNRR n. La formazione specialistica come pilastro della sicurezza e del risanamento territoriale(Adnkronos) – Presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, è stato presentato il Master di II livello in... Si parla di: Career Day Calabria, chiusa con numeri da record la prima edizione della fiera del lavoro; Career Day 2026: Catanzaro diventa la capitale del lavoro. Oltre 3.000 presenze al Polo Colosimo · catanzarochannel.it. Qual è la cosa più assurda che ti è stata detta da un datore di lavoro? reddit A Chiusi il primo corso di georadar per formare personale specializzatoCHIUSI. Dal 27 al 30 aprile si è svolto a Chiusi il primo corso di georadar applicato all’archeologia rivolto alla formazione di personale specializzato Alle lezioni teoriche frontali, svolte nell’aud ... ilcittadinoonline.it