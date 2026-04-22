Stazioni appaltanti e Pnrr l’appello del Presidente Ance Sarno

Le stazioni appaltanti sono invitate a prestare attenzione alle procedure e alle tempistiche legate ai progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un rappresentante di un'associazione di categoria ha sottolineato l'importanza di rispettare le scadenze e di garantire trasparenza nei processi di aggiudicazione. L’appello mira a migliorare la gestione delle gare e a facilitare l’attuazione dei programmi di investimento pubblici.

Segnala, in particolare, che, in attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge PNRR n. 192026, il termine per la conclusione delle operazioni di attuazione è stato allineato al 30 giugno 2026, al fine di consentire alle Amministrazioni titolari di rispettare la scadenza del 31 agosto 2026 per la finalizzazione della documentazione necessaria alla rendicontazione, secondo quanto indicato dalla Commissione europea. Le Linee Guida attribuiscono un ruolo determinante al certificato di ultimazione dei lavori (ovvero, per servizi e forniture, al certificato di regolare esecuzione), individuando nella relativa data di emissione l’unico riferimento valido ai fini della corretta attestazione della conclusione degli interventi finanziati dal PNRR.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stazioni appaltanti e Pnrr, l’appello del Presidente Ance Sarno Notizie correlate L’appello di Ance Caserta: “Ora un piano casa post Pnrr”Tempo di lettura: 2 minutiIl comparto dell’edilizia in provincia di Caserta, dopo anni di crescita, rischia lo stop, la parola d’ordine non può... Leggi anche: Appalti pubblici, Anac: indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta individuazione del contratto collettivo in gara Aggiornamenti e dibattiti Ance Avellino, linee guida Pnrr: appello del Presidente Silvio Sarno alle Stazioni AppaltantiLe Linee Guida attribuiscono un ruolo determinante al certificato di ultimazione dei lavori (per servizi e forniture, al certificato di regolare esecuzione), individuando nella relativa data di ... orticalab.it PNRR, ANCE Avellino richiama le Stazioni Appaltanti: Applicare le nuove Linee Guida per la chiusura degli interventiANCE Avellino richiama l’attenzione delle Stazioni Appaltanti sulle Linee Guida PNRR, contenenti indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e ... irpinianews.it