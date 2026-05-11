Chirurgo dimentica forbici nell’addome della paziente | denunciato

Un chirurgo è stato denunciato dopo aver lasciato delle forbici nell’addome di una paziente durante un intervento. La donna, dimessa dall’ospedale, ha riferito di aver iniziato a sentire dolori intensi poco dopo essere tornata a casa. Le accuse si basano sulla presunta presenza di strumenti chirurgici ancora all’interno del suo corpo, che ha richiesto ulteriori esami e interventi per la rimozione.

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Doveva sottoporsi a un normale intervento di chirurgia estetica a Napoli. Per una donna di 53 anni, originaria di Casandrino (in provincia del capoluogo campano) e residente in provincia di Piacenza, la rimozione del grasso addominale si sarebbe invece trasformato in un caso giudiziario di malasanità. L’addominoplastica era stata eseguita il 25 ottobre 2025 in una clinica di Napoli. Dopo le dimissioni, la donna era tornata a casa dei genitori, ma avrebbe iniziato quasi subito ad accusare forti dolori addominali ed episodi di perdita di coscienza. Preoccupata, la 53enne ha contattato lanciato l’allarme al 118. I sanitari le avrebbero consigliato un ricovero immediato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chirurgo dimentica le forbici nell’addome della paziente, denunciatoTempo di lettura: < 1 minutoSi sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia:... Dimentica le forbici nell'addome della paziente: denunciato chirurgo a NapoliSi sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia: è quanto accaduto a una... Argomenti più discussi: Napoli, chirurgo dimentica forbici in addome paziente: denunciato; Chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente, denunciato a Napoli; Napoli, chirurgo dimentica forbici nell'addome di una paziente: scatta la denuncia; Chirurgo dimentica le forbici nel corpo della paziente: la scoperta dopo sette mesi di dolori atroci. #Napoli - Chirurgo dimentica forbici nell'addome della paziente, denunciato - x.com x.com