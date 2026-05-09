Un intervento di addominoplastica si è concluso con un errore durante l’operazione, quando i sanitari hanno lasciato un paio di forbici all’interno dell’addome di una donna di 53 anni. La paziente, originaria di Casandrino e residente nella provincia di Piacenza, ha deciso di denunciare l’accaduto alla Polizia di Stato. L’episodio si è verificato a Napoli, portando all’apertura di un procedimento contro il chirurgo coinvolto.

Si sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia: è quanto accaduto a una donna di 53 anni, nata a Casandrino, in provincia di Napoli, e residente nella provincia di Piacenza, che ha denunciato l’accaduto alla Polizia di Stato. L’intervento è stato eseguito in una clinica del capoluogo partenopeo, il 25 ottobre 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, ha subito accusato lancinanti dolori, malori e anche perdita di coscienza. Alla fine, la donna, preoccupata, ha deciso di chiamare il 118 i cui medici subito le consigliarono di farsi ricoverare. Lei, invece, scelse di ricontattare il chirurgo il quale però gettò acqua sul fuoco: le disse che i malori potevano essere solo sintomi post operatori.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dimentica le forbici nell'addome della paziente: denunciato chirurgo a Napoli

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