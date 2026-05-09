Chirurgo dimentica le forbici nell’addome della paziente denunciato

Un chirurgo è stato denunciato dopo che si è scoperto che aveva lasciato delle forbici all’interno dell’addome di una paziente durante un intervento di addominoplastica. La donna si è rivolta alle autorità riferendo di aver accusato dolore e fastidio dopo l’operazione. Le indagini hanno confermato che gli strumenti chirurgici non erano stati rimossi prima della fine dell’intervento. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza delle procedure di sicurezza in sala operatoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Si sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia: è quanto accaduto a una donna di 53 anni, nata a Casandrino, in provincia di Napoli, e residente nella provincia di Piacenza, che ha denunciato l’accaduto alla Polizia di Stato. L’intervento è stato eseguito in una clinica del capoluogo partenopeo, il 25 ottobre 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, ha subito accusato lancinanti dolori, malori e anche perdita di coscienza. Alla fine, la donna, preoccupata, ha deciso di chiamare il 118 i cui medici subito le consigliarono di farsi ricoverare.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chirurgo dimentica le forbici nell’addome della paziente, denunciato ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Dimentica le forbici nell'addome della paziente: denunciato chirurgo a NapoliSi sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia: è quanto accaduto a una... Chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente a Napoli. I dolori lancinanti, poi la scoperta con la TacNapoli, 9 maggio 2026 – Il chirurgo dimentica le forbici nell'addome di una paziente dopo l’operazione. Altri aggiornamenti Si parla di: Malasanità: chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente, denunciato. Napoli, chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente: denunciatoL'intervento è stato eseguito in una clinica del capoluogo partenopeo, il 25 ottobre 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, la donna ha iniziato a sentirsi molto male. Dopo ... tg24.sky.it Chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente a Napoli. I dolori lancinanti, poi la scoperta con la TacÈ successo in una clinica del capoluogo partenopeo. La 53enne, originaria di Casandrino e residente a Piacenza, ha denunciato il medico e sarà assistita dalla fondazione ‘Domenico Caliendo’, il bimbo ... msn.com