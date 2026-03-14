Chirurgia robotica anche nell’ospedale di Scorrano entra in funzione il sistema Da Vinci

Nell’ospedale di Scorrano entra in funzione il sistema di chirurgia robotica “Da Vinci”. Si tratta di un’innovazione che permette di eseguire interventi chirurgici con tecnologie avanzate. La struttura si trova ora in una fase di implementazione di questa nuova apparecchiatura, segnando un passo importante per l’attività chirurgica locale. La decisione riguarda la possibilità di ampliare le prestazioni offerte ai pazienti.

Il modernissimo strumento segna una svolta sul livello di assistenza e sulla qualità delle prestazioni in sala operatoria del “Veris delli Ponti”. L'investimento oscilla tra i 2,4 e 2,85 milioni di euro. Soddisfatto il sindaco Pendinelli SCORRANO – Dalla lotta alle emergenze sempre presenti nella struttura ospedaliera a un momento decisivo per implementare l’attività chirurgica operatoria presso l’ospedale di Scorrano. Entra in funzione infatti in questi giorni la nuova tecnologia annessa agli interventi chirurgici con il sistema robotico Da Vinci Xi, il modernissimo strumento che segna una ulteriore svolta sul livello di assistenza e sulla qualità delle prestazioni che il “Veris delli Ponti” può offrire. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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