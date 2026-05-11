A Chieti, il progetto di Legnini prevede interventi sulla mobilità nel Villaggio Mediterraneo, con modifiche alle strade e possibili nuove aree di sosta. Sul fronte ambientale, sono in programma lavori per riqualificare le aree verdi del Tricalle, che prevedono interventi di sistemazione e piantumazione. Questi sono alcuni dei punti principali del piano approvato per il futuro della città.

? Domande chiave Come cambierà la mobilità nel Villaggio Mediterraneo con il nuovo progetto?. Quali interventi concreti serviranno per riqualificare il verde del Tricalle?. Come potrà lo sport aiutare a superare le fragilità sociali del quartiere?. Chi gestirà il recupero del campetto dedicato alla memoria di Michael?.? In Breve Gianni Petrucci discute sport e inclusione sociale presso la villa comunale di Chieti.. Proposta di recupero campetto Miki per sempre nel quartiere Tricalle dopo lutto 2024.. Necessità di confronto con Rfi per stazione e sovrappasso nel Villaggio Mediterraneo.. Piano di rigenerazione urbana per aree verdi e impianti sportivi nel Tricalle.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, Legnini tra mobilità e sport: il piano per il futuro

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