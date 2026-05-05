Marzoli | Legnini è il punto di svolta Chieti Viva punta su sport e inclusione

Alessandro Marzoli, avvocato e presidente dell'associazione italiana giocatori di basket, torna a essere protagonista nella scena politica di Chieti con la presentazione della lista civica Chieti Viva. Marzoli, che ha ricoperto incarichi come consigliere comunale per tre mandati e ha ruoli nella Federazione italiana pallacanestro, ha dichiarato che il nuovo candidato sindaco rappresenta un punto di svolta. La lista si concentra su sport e inclusione come temi principali.

Alessandro Marzoli, avvocato, presidente dell'associazione italiana giocatori di basket (Giba) consigliere della Federazione italiana pallacanestro e già consigliere comunale A Chieti per tre mandati, torna al centro della scena politica teatina come ispiratore della lista civica Chieti Viva, a.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Schlein a Chieti: Legnini punta su servizi e lavoro per i giovani? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo programma il lavoro per i giovani chietini? Quali risorse chiederà Legnini al governo per i servizi... Istituto Comprensivo 2 di Chieti, una settimana di sport, inclusione e benessereFondamentale il contributo delle associazioni sportive del territorio di Chieti, che hanno affiancato gli alunni a titolo gratuito, senza costi per... Tutti gli aggiornamenti VOTO CHIETI: CORSA PER CHIUDERE CANDIDATURE, CDX PARTE DIVISO E RISCHIA, LEGNINI CON 7 LISTECHIETI – Corsa contro il tempo per le elezioni comunali di Chieti, in vista della presentazione delle liste entro sabato alle 12. Chiamati alle urne 43.455 teatini, con ben sei candidati in pista, e i ... abruzzoweb.it Schlein a Chieti per Legnini sindaco, 'persona giusta per la continuità'Giovanni Legnini è una persona estremamente capace e lo ha dimostrato nelle tante esperienze di governo a tutti i livelli in questi anni, nella serietà che ha sempre messo a disposizione del suo terr ... ansa.it