Chieri celebra il suo vitigno simbolo | torna la rassegna Di Freisa in Freisa

Da torinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 e domenica 24 maggio il centro storico di Chieri ospita la sedicesima edizione di "Di Freisa in Freisa", la manifestazione dedicata alla valorizzazione della Freisa di Chieri e dei vini della Collina Torinese. L'evento, organizzato dal Comune di Chieri insieme al Consorzio di Tutela e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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