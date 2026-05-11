Chieri celebra il suo vitigno simbolo | torna la rassegna Di Freisa in Freisa
Sabato 23 e domenica 24 maggio il centro storico di Chieri ospita la sedicesima edizione di "Di Freisa in Freisa", la manifestazione dedicata alla valorizzazione della Freisa di Chieri e dei vini della Collina Torinese. L'evento, organizzato dal Comune di Chieri insieme al Consorzio di Tutela e.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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