Mugello Sonoro Music Contest | torna la rassegna che celebra la creatività musicale emergente

Il Mugello Sonoro Music Contest torna a proporre una rassegna dedicata alla musica emergente, offrendo un’occasione concreta a artisti e band di diverse età di esibirsi e farsi conoscere. La manifestazione si svolge nel territorio del Mugello, coinvolgendo giovani musicisti in varie fasi del concorso. L’evento riprende con nuove esibizioni e talenti provenienti da diverse aree, mantenendo la sua funzione di piattaforma per la musica indipendente.

Torna il Mugello Sonoro Music Contest, la rassegna che celebra la creatività musicale emergente offrendo una vetrina concreta ad artisti e band di ogni età. Il concorso si distingue per la sua apertura totale, accogliendo progetti originali senza alcuna barriera di genere musicale o linguistico.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate A Borgo San Lorenzo torna "Mugello da Fiaba", festival di letteratura, teatro, musica, arte e creativitàTorna a Borgo San Lorenzo (FI) la dodicesima edizione di Mugello da Fiaba, il festival dedicato a bambini e ragazzi che unisce letteratura, teatro,... FVG Song Contest, talento emergente in scena per la terza edizioneTorna anche quest’anno uno degli appuntamenti musicali più attesi dedicati ai giovani talenti del territorio: il FVG Song Contest arriva alla sua... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Torna Mugello Sonoro Music Contest; Nuovo collegamento verso il Villaggio San Francesco; Musica senza limiti | 30 giorni gratis per 100 milioni di brani. Mugello Sonoro, al via il contest per gruppi emergenti. Innocenti: I premi? Giornate in sala registrazioneNon è certo la prima volta che in Mugello si organizzano concorsi per band musicali. Ma un contest così ampio non c’era mai stato, nato dall’impegno comune di cinque Pro Loco, quelle di San Piero, ... lanazione.it Mugello Sonoro Music Contest è tornato! Hai un progetto musicale originale Questo è il tuo momento. Il contest/vetrina è aperto a band e solisti di ogni età: qualsiasi stile e lingua (anche dialetto) sono i benvenuti. Come partecipare: Invia: • 2 brani origi - facebook.com facebook