Alcuni tifosi del Milan si sono interrogati sulla situazione finanziaria della società, chiedendosi se sia positivo mantenere grandi risorse economiche. La squadra non sembra in crisi, ma le cause dei problemi attuali sembrano essere molteplici e distribuite tra vari aspetti. La discussione si concentra sulla responsabilità di chi abbia contribuito a questa situazione, senza trovare un’unica risposta chiara.

Il Milan non è allo sbando, di più. Ma di chi è la colpa? Di chi sono le responsabilità? La risposta più ovvia, e forse anche la più credibile, è che vadano spalmate. Gli anti-Allegri ovviamente sono scatenati. Lo attaccavano quando era primo in classifica, figurarsi ora che rischia una clamorosa uscita dalla prossima Champions. Sui social fanno a gara a imputargli le peggiori nefandezze. Manca poco al ritrovamento di una traccia del suo Dna dalle parti di Garlasco. I tifosi rossoneri fanno i conti con il fondo RedBird e si rendono conto che avere un club in mano ai fondi non è la cosa migliore che possa accadere. Certo i cugini dell’Inter continuano a vincere ma lì hanno un uomo forte in società – Marotta – mentre al Milan è un arcipelago dirigenziale in cui tutti sono contro tutti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chiedete ai tifosi del Milan se è bello avere i fondi come società

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